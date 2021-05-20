«Зеленский сдулся – и как проект, и как политик» – эксперт

20.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Весь ход пресс-конференции президента Украины, посвященной двум годам его каденции, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский стремительно теряет интерес к себе – как внутри страны, так и на международном уровне.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов.

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«В первую очередь, следует отметить, что пресс-конференция была совершенно бессмысленная. Складывается впечатление, что у нынешнего президента и его окружения просто на какой-то период времени пропала креативность, способность создавать какие-то интересные новые смыслы и подходы. Такое впечатление, что человек озвучил ряд месседжей – никто вокруг не понял, зачем он это делает, да и он сам не понял. Лучшим примером этого может быть референдум относительно Донбасса, о котором он говорил. Во-первых, он не сказал о параметрах этого референдума, относительно, какие вопросы там будут рассматриваться – да, по сути, он ничего не сказал. Мы же прекрасно понимаем, что в нынешних условиях вообще затрагивать эту тему, мягко говоря, неадекватно, а то и просто глупо», – заявил эксперт.

По его словам, анализируя данную пресс-конференцию, даже особо не за что зацепиться.

«Ну, было несколько месседжей относительно некоторых СМИ, которые он якобы уличил в том, что они работают против него и его политики – в интересах ряда олигархов”. Так, разве это для кого-то новость? Резюмируя, можно сказать, что президент Украины просто сдулся как проект, сдулся как политический деятель, и есть все основания полагать, что он больше просто не будет интересен – ни для своих избирателей, своих граждан, ни на международной арене», – заключил Денисов.