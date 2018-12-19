19.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия
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Жириновский заставил расхохотаться весь зал Госдумы

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заставил смеяться весь зал на заключительном в 2018 году заседании Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат возмутился, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганову дают слово с трибуны раньше, чем ему. Якобы, из-за этого выступления Владимира Жириновского не попадают в телеэфир.

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«На голос Геннадия Андреевича уже реакция у всех телеканалов: «коммунисты», «Зюганов» – вырубать. А мы страдаем.

Хотя по алфавиту я на первом месте, с какой стати Зюганов? Ж, з, иклмн… Вы представляете? Их уже у власти нет, а продолжают их вперед. «З» после «ж»!

Букву «ж» любить надо – это жизнь, а буква «з» – это запор!» – заявил лидер ЛДПР, а весь зал расхохотался.

Напомним, ранее Владимир Жириновский возмущался с трибуны, что ему не дают дополнительный служебный автомобиль и не позволяют заменить повара.

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