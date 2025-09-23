Жулик Трамп в ООН: «Где это видано? Европа спонсирует войну против самой себя»

Максим Столяров.  
23.09.2025 18:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 552
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, ООН, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Санкции и тарифы против торговли российскими энергоносителями будут эффективны только тогда, когда в этой инициативе к Америке присоединятся европейские союзники по НАТО.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Китай и Индия – это те, кто заинтересованы в этой войне, поскольку они покупают российскую нефть. Но непростительно то, что даже натовские страны не прекратили закупки российских энергоресурсов, мне это очень не нравится, на самом деле. Они, по сути, финансируют войну против самих же себя. Где это видано?

Если Россия не готова на сделку, на прекращение войны, в таком случае США в полной мере готовы ввести очень серьёзные и мощные тарифы, которые остановят кровопролитие, и я думаю, они очень быстро это сделают», – вещал Трамп.

«Но чтобы эти тарифы были эффективными, европейские страны, все вы, кто здесь сейчас присутствует, все вы должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры. Вы ведь гораздо ближе к ним! Между нами-то океан хотя бы есть, а вы прямо там», – валял дурака перед союзниками глава Белого дома.

