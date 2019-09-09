Журналист: Хватит играть с Украиной в «братский народ»

09.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В русском обществе нет ненависти к Украине. При этом со стороны Украины ненависть к РФ останется навсегда.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал российский журналист Олег Кашин, отвечая на вопрос, смогут ли Россия и Украина «снять эту глупую ненависть друг к другу» после имевшего места обмена задержанными лицами.

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«Ненависть друг к другу – это из серии «виновны обе стороны». Я не вижу ни на каком этапе, начиная с 2014 года, и не видел в русском обществе ненависти к Украине и украинцам, более того – та любовь к Украине, которая свойственна нашей либеральной интеллигенции – вот с этой любовью хочется что-то сделать, надо ее выдавливать по капле», – сказал журналист.

При этом, по его словам, в украинском национализме неприятие России и всего русского заложено с самого начала и является системообразующей вещью.

«Если хотите сосуществовать с Украиной, имейте в виду, что эта нелюбовь с той стороны останется навсегда, и самое глупое, чего можно ждать от России – это вот эти вечные игры в братский народ. А он не братский на самом деле», – подчеркнул Кашин.

В то же время он говорит, что обмен произошел благодаря смене власти на Украине.

«Уверен, что и в Москве не ожидали, что Украина оказалась до такой степени чужда порошенковской оборонной и патриотической риторике. Россию это тоже впечатлило, конечно. Я даже по себе сужу – меня впечатлило», – .добавил собеседник издания.