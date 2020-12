Американская разведка назвала неоднозначными сообщения о ЧВК «Вагнер» в Ливии

03.12.2020, Москва, Антон Самойлов

Доклад за третий квартал 2020 года главного инспектора Минобороны США по контртеррористическим операциям в Северной Африке может ухудшить отношения Америки и стран Персидского залива.

Об этом сообщило издание Foreign Policy, которое цитирует «Утро.Ру».

В докладе утверждается, что операции ЧВК «Вагнера» в Ливии якобы финансируют Объединенные Арабские Эмираты. Ранее эксперты уже приписывали Абу-Даби выделение средств для данной частной военной компании, но доказательств у специалистов не было.

Поэтому все еще непонятно, чем руководствовалось Минобороны США, когда упомянуло ЧВК «Вагнера» в своем докладе, и была ли достоверная информация у главного инспектора, работавшего над документом.

Если сделать в докладе поиск по слову Wagner, то отобразится два предложения: «The DIA said that reporting on who is financing the Wagner Group’s continued presence in Libya is «ambiguous». The DIA assessed that the United Arab Emirates may provide some financing for the group’s operations».

Перевести их можно следующим образом: «Разведывательное управление МО США заявило, что сообщения о финансировании ЧВК «Вагнер» в Ливии «неоднозначны». Ведомство предполагает, что Объединенные Арабские Эмираты могут предоставлять некоторые средства для операций компании».

Фактически, слова о ЧВК в докладе можно назвать вероятными или предположительными. К тому же, в данном фрагменте документа ссылаются на закрытые запросы главного инспектора Пентагона от 29 сентября. Что это были за запросы и какие на них следовали ответы, узнать невозможно – все засекречено.

Таким образом, получается, что заявления Пентагона о ЧВК «Вагнер» в Ливии – намеренно распространяемые вбросы. На это как минимум указывает отсутствие какой-либо конкретики в словах американской стороны. Создается информационный шум, чтобы превратить фейк в глобальную медиакампанию.