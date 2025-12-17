Украинцы напуганы возможным приходом военных к власти

Игорь Шкапа.  
17.12.2025 16:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 558
 
Вооруженные силы, Выборы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В следующей Верховной раде, вопреки многим ожиданиями, военные не будут в большинстве, потому что этого не хочет общество.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоболога ProUA заявил украинский банкир, а ныне офицер ВСУ Андрей Онистрат.

«Я не уверен, что военные в следующем парламенте будут иметь какое-то большинство, потому что очень много людей будут бояться военных. Потому что у них будет ассоциация, что военные – это значит всех сейчас на войну, на фронт, убивать и так далее», – сказал Онистрат.

Он не верит в возрождение таких политических сил, как Партия регионов, но считает, что следует перестраховываться и «нужно их запрещать».

«Делать такие вещи, которые Василий Васильевич [Малюк, глава СБУ, заочно арестованный в РФ за терроризм] в свое время сделал с Бойко: что ты там, чувак, впереди придержи коней. То есть взял, вызвал, сказал, что ты, дядя, остановись. Такие вещи нужно делать», – уверен Онистрат.

Напомним, что один из лидеров партии ОПСЖ, созданной из бывших регионалов, несколько месяцев назад записал видео, в котором осудил снос памятников на Украине. Его вызвали в СБУ, после чего Бойко выступил с извинениями.

