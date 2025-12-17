НАТО готовится вступить в войну с Россией через 4 года – Белоусов доложил об ответе РФ

Максим Столяров.  
17.12.2025 17:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 469
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО активно наращивает свой военный потенциал, готовясь к войне с Россией.

Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил министр обороны Андрей Белоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы. Ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности. Обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, модернизируется ПВО.

Повышается оперативность переброски войск альянса к «восточному флангу», для чего планируется ввести так называемый военный шенген. Существенно увеличиваются военные расходы.

Сегодня годовой бюджет Альянса составляет 1,6 трлн долларов, а вырастет до 2,7 трлн долларов. Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией.

Планами Альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно, открыто заявляли официальные представители блока НАТО», – сказал Белоусов.

«Не мы угрожаем, нам угрожают. В соответствии с существенными угрозами военной безопасности осуществляется строительство современных и высокотехнологичных Вооруженных сил.

Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Для повышения их боевых возможностей в состав в текущем году принят атомный подводный крейсер класса «Борей-А» Князь Пожарский, вооруженный ракетами Булава. Продолжается строительство еще двух подводных лодок данного типа.

ВКС пополнились двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160М. Продолжается перевооружение на ракетный комплекс стратегического назначения Ярс. До конца года на боевое дежурство будет поставлен комплекс Орешник», – добавил министр.

Комментируя слова министра, депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев подчеркнул, что время иллюзий и пауз прошло.

«Россия находится в состоянии затяжного и принципиального противостояния, где ставка сделана не на громкие жесты, а на системное доведение целей до конца. Было прямо сказано: если политический диалог невозможен, задачи будут решены военным путём. Мы слишком хорошо знаем цену навязанным паузам и иллюзиям», – написал он.

