За 2025 год украинская армия потеряла треть своего боевого потенциала.

Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил министр обороны Андрей Белоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В этом году на треть снижен боевой потенциал ВСУ. Во-первых, они лишились свыше 103 тысяч различных образцов вооружений и военной техники, в том числе, порядка пяти с половиной тысяч западного производства. Это практически в два раза выше показателей 2024 года.

В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих, благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.

Во-вторых, – возможности украинского ВПК снижены практически в два раза. К слову сказать, эффективность точечных российских ударов составляет около 60%, – что на порядок выше эффективности украинских ударов по российской территории.

В-третьих, – выведены из строя более 70% ТЭЦ, а также более 37% ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

Это также самым прямым образом сказалось на возможностях Украины оказывать сопротивление», – сказал Белоусов.