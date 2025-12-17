В Парламентскую ассамблею Совета Европы нужно обязательно привлечь представителей этнических меньшинств, которые будут раскалывать Россию.

Об этом румынский евродепутат Юлиан Булай заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексееем Столяровым (Воаном и Лексусом), позвонившими ему от имени украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поскольку я румын и либерал, я считаю, что РФ – это искусственное государство, созданное из республик, которые в естественном состоянии не могли бы жить вместе. Эти республики состоят из этнических групп, которые не являются русскими, славянами и православными. Многие из них мусульмане или выходцы из Сибири – имеют другую этническую принадлежность», – рассуждал Булай.

По его словам, русские эмигранты не хотят быть в одной делегации с татарами или чеченцами – и наоборот. И этот конфликт не позволит продвигать в ПАСЕ российские нарративы.

«Такой риск есть. Потому что они – русские националисты. У них имперское мышление. Господин Кара-Мурза время от времени намекает, что войну на Украине ведут не русские славяне, а этнические группы, что неверно. Пока у нас война, они все будут едины против господина Путина и за Украину. Но как только Путин уйдет, придут националистические силы, стремящиеся удержать РФ, которая в этом виде не должна существовать», – вещал Булай.

Однако в приход к власти нынешней эмиграции он не верит. Румын считает, что «у них нет легитимности, их никто не поддерживает внутри страны, это люди, которые просто сбежали». Их присутствие в ПАСЕ, по его мнению, нужно только «для укрепления нужных Украине нарративов».