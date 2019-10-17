Арахамия считает идиотом не себя, а Трампа

17.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Восстановить Донбасс после войны можно на 50 миллиардов долларов, которые даст президент США Дональд Трамп, для чего нужно будет лишь вписать его имя в историю миротворчества.

Об этом в интервью интернет-каналу «Vласть vs Vлащенко» с уверенностью заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моё мнение, единственное, наш хороший, высокий шанс, он геополитический и чуть-чуть авантюрный.

Нынешний президент США имеет «хотелку» быть лауреатом Нобелевской премии мира.

Он пробовал сделать это в Корее, не получилось, в Сирии не получилось, последний раз 50 миллиардов долларов – Палестина, они отказались.

Вот, есть 50 миллиардов долларов, которые надо разменять на историю миротворчества на Донбассе», – потирает руки Арахамия.

«Давайте! Почему нет? Он свою премию, а мы свою восстановленную территорию. Шикарно», – растеклась телеведущая Наталья Влащенко.

Отметим, по словам сочувствующего Украине немецкого журналиста Бориса Райтшустера, в Германии и Западной Европе проблема внутри-украинского конфликта стоит, примерно, «на 25 месте». На каком месте она стоит в остальном мире, Райтшустер не уточнил.