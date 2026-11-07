

России удалось расколоть Запад, переключив интерес президента США Дональда Трампа с украинского конфликта на другие проблемы.

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Об этом бывший президент федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер заявил в интервью Берлинскому телевидению, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин точно знает, что у него все в порядке с Трампом, которому он предлагает редкоземельные элементы, сделку по Арктике и тому подобное. Россия уже вернулась на международный уровень . Она может участвовать в переговорах Большой двадцатки. Скоро они будут проводиться вместо большой семерки. Это значит, что Россия находится на пути к победе в международной политике », – сказал Шиндлер.

Он прогнозирует, что очень скоро от поддержки Украины будет вынужден отказаться и ЕС.

«И Путин хорошо понимает, на что способны европейцы. Они не могут сделать то, что отказался делать Трамп, – поддерживать Украину годами. Вопрос встанет уже в январе. Наивно думать, что ЕС сможет выделять 90 млрд каждый год, чтобы поддержать Украину в ее законной борьбе с русскими.

Решающим станет отказ от поставок еще двух танков или трех ракет, ради поддержания населения в европейских государствах на плаву. Путин знает, что через год-два это случится с европейской солидарностью. Ждать уже недолго», – сказал Шиндлер.