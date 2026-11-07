Сомнительно, что киевский режим получит необходимую ему поддержку от нового состава конгресса США, где в обеих палатах большинство получила Демпартия.

Об этом в эфире канала ZDF заявила немецкая журналистка, специальный корреспондент газеты The Washington Post по вопросам национальной безопасности Суад Мехеннет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полагаю, давление на Зеленского действительно усилится. Думаю, предстоящие переговоры — встреча в Абу-Даби — будут весьма интересными. Давление на Зеленского будет расти, в том числе со стороны демократов. Прошу прощения, я имела в виду — после встречи в Абу-Даби.

Скажу так: даже среди демократов многие считают, что эта война непопулярна. Конечно, поддержка есть — она даже больше, чем та, что исходит от Трампа, но ведь и в Германии цены выросли. Об этом тоже нельзя забывать. И здесь есть партии, которые утверждают, что виной тому — война в Украине. Вы прекрасно понимаете: чем дольше длится эта война, тем дороже она нам обходится», – сказала журналистка.