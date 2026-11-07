«Давление на Зеленского усилится. Новый конгресс не спасет его» – спецкор The Washington Post

Игорь Шкапа.  
07.11.2026 19:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Сомнительно, что киевский режим получит необходимую ему поддержку от нового состава конгресса США, где в обеих палатах большинство получила Демпартия. 

Об этом в эфире канала ZDF заявила немецкая журналистка, специальный корреспондент газеты The Washington Post по вопросам национальной безопасности Суад Мехеннет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сомнительно, что киевский режим получит необходимую ему поддержку от нового состава конгресса США, где...

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«Полагаю, давление на Зеленского действительно усилится. Думаю, предстоящие переговоры — встреча в Абу-Даби — будут весьма интересными. Давление на Зеленского будет расти, в том числе со стороны демократов. Прошу прощения, я имела в виду — после встречи в Абу-Даби.

Скажу так: даже среди демократов многие считают, что эта война непопулярна. Конечно, поддержка есть — она даже больше, чем та, что исходит от Трампа, но ведь и в Германии цены выросли. Об этом тоже нельзя забывать. И здесь есть партии, которые утверждают, что виной тому — война в Украине. Вы прекрасно понимаете: чем дольше длится эта война, тем дороже она нам обходится», – сказала журналистка.

По ее словам, какое-то решение должно быть найдено.

«Вопрос в том, будет ли это военное решение? И возможно ли оно вообще, если новый состав конгресса не особо стремится к более активному военному вмешательству за пределами Америки. Это касается Ирана, но относится и к другим конфликтам. Многие люди — так же, как [первый мусульманин в истории верхней палаты конгресса] Абдул Эль-Сайед и другие недавно избранные законодатели говорят об этом совершенно определённо. Честно говоря, я не уверена, что Украина получит от нового состава конгресса ту поддержку, которая ей действительно необходима», – заявила Мехеннет.

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English version :: Читать на английском «Давление на Зеленского усилится. Новый конгресс не спасет его» – спецкор The Washington Post

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