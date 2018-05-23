23.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Блокада «Одноклассников» на Украине провалилась

На Украине провалилась введенная властями блокировка российской социальной сети «Одноклассники».

Об этом сообщил украинский политолог Сергей Белашко в своем блоге.

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«Вчера по совсем не радостному поводу впервые за год заглянул на Одноклассники… Все, кто там был, там же и остались, причём вполне активны: регулярно постят фотки, картинки, рецепты, анекдоты и «житейскую мудрость».

В том числе и те, кто год назад, испугавшись блокады российских сайтов, появился на Facebook. Это глубинка (23 км до ближайшей ж/д станции), возрастная категория 40+.

То есть, даже далеко не самые продвинутые пользователи компьютеров и смартфонов без проблем обходят запреты украинской власти на общение в выбранных ИМИ САМИМИ социальных сетях.

Может вообще этот Интернет отключить, чтобы оградить народ-богоносец от злобной путинской пропаганды», – иронизирует Белашко.