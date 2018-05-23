Политнавигатор - Новости России и Украины
23.05.2018, Киев, Михаил Рябов
  2 916 просмотров
Украина, Цензура

Блокада «Одноклассников» на Украине провалилась


На Украине провалилась введенная властями блокировка российской социальной сети «Одноклассники».

Об этом сообщил украинский политолог Сергей Белашко в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Вчера по совсем не радостному поводу впервые за год заглянул на Одноклассники… Все, кто там был, там же и остались, причём вполне активны: регулярно постят фотки, картинки, рецепты, анекдоты и «житейскую мудрость».

В том числе и те, кто год назад, испугавшись блокады российских сайтов, появился на Facebook. Это глубинка (23 км до ближайшей ж/д станции), возрастная категория 40+.

То есть, даже далеко не самые продвинутые пользователи компьютеров и смартфонов без проблем обходят запреты украинской власти на общение в выбранных ИМИ САМИМИ социальных сетях.
Может вообще этот Интернет отключить, чтобы оградить народ-богоносец от злобной путинской пропаганды», – иронизирует Белашко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть