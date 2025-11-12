«Дай полтриллиона!» – Миронов предложил раскулачить банки

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возмущен тем, что правительство РФ решило дотировать банки.

Об этом он заявил журналистам в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За этот год прибыль банков будет 3 трлн рублей. Нехило, да? А наше щедрое правительство говорит: да что-то бедновато там. Давайте мы полтриллиона рублей из Фонда национального благосостояния дадим им на инвестиции. Ребята, а вот с этих трех триллионов, не хотите раскошелиться? Нет, не хотят. Жируют. Дайте полтриллиона на повышение страховой пенсии. Не хотят. А банкам – такие щедрые, хотят давать», – сказал Миронов.