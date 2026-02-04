«Украинцам сидеть без света еще пару лет – даже без новых ударов» — эксперт
Даже без дальнейших ударов восстанавливать энергосистему Украины придется не менее двух лет.
Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Марцинкевича, именно столько придется ждать изготовления на заказ уничтоженных трансформаторов, не говоря уже о восстановлении инфраструктуры:
«В любом случае нужно начинать с восстановления линии электропередач. Потому что такие крупные города-миллионники как Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, сами себя не обеспечивают, электроэнергия должна приходить из объединённой энергосистемы. Значит, начинать надо с восстановления линий электропередач и соответствующих подстанций.
А если говорить о том, в какие сроки это возможно, то узловые, так скажем, главные подстанции класса 750 кВт-330 кВ, судя по всему, повреждены основательно. Среднее время изготовления трансформатора класса 750—330 на день сегодняшний составляет 1,8 лет.
Соответственно, разместить заказ, получить готовое изделие, доставить, смонтировать – ну, два года. То есть то, что произошло в этом отопительном сезоне, продлится и в следующем, что достаточно очевидно».
Эксперт также призывает не верить на слово украинским представителям, плачущим о тотальном уничтожении и снимающим картинки на фоне разрушенных зданий:
«Верить всей той информации, которая приходит с территории, подконтрольной Киеву, об уроне энергосистеме – не приходится: что там правда, что там нет, сказать сложно.
Это не потому, что они там плохие или нехорошие, потому что война — это путь обмана. Чем больше они продемонстрирует урон, тем больше шансов, что придёт европейское финансирование, а с европейским финансированием в Киеве умеют обращаться просто великолепно».
