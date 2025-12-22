Депутат Госдумы объяснил безнаказанность Чубайса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Роснано» пытается взыскать через Арбитражный суд Москвы 11,9 млрд руб с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и экс-менеджеров из его команды.

Роснано обвиняет их в «неразумных и недобросовестных действиях и бездействии» при реализации проекта MRAM – создании чипов памяти для компьютеров, планшетов и смартфонов. Проект был запущен в 2011 году, а в 2020 признан «убыточным и бесперспективным». По данным ФСБ, было похищено 13 млрд руб.

В успех дела верится с трудом, поскольку до сих пор все фигуранты избегали наказания.

В сентябре генпрокуратура потребовала изъять активы экс-советника Чубайса Артема Бикова, который выводил «доходы от продажи коммунальных ресурсов» на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии. В октябре связанное с ним «Облкоммунэнерго» и 80 дочерних предприятий были национализированы, но уже в октябре уральский миллиардер успешно сбежал из России в Западную Европу.

Сам Чубайс продолжает получать российскую пенсию в 450 тыс руб. За два с половиной года после отъезда в Израиль начисленная ему сумма составила 13,5 млн. Также экс-председатель Роснано продолжает получать дивиденды от российских компаний. В 2022-м его доходы от фирм составили 240,5 млн рублей.

Однако это копейки. Основные средства Чубайс получает от анонимных спонсоров «Центр российских исследований», который он создал в Израиле. Контора сотрудничает со Стэнфордским университетом (конкретно с преподающим там русофобом, экс-послом США в Москве Майклом Макфолом) и с австрийским Международным институтом прикладного системного анализа.

Центр собирается изучить богатый опыт «отца ваучера» и на основе этого создать сценарии развития РФ до 2040 года. Кроме того он будет ежегодно выпускать 20 магистров русофобии.

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин считает преследования Чубайса откровенной профанацией.

«Чубайса выпустили, он уехал, он в безопасности, сменил фамилию, имя, отчество. Он объявил программу по подготовке специалистов по пропаганде ненависти к России. Он в полной безопасности. Можно о нем вспомнить, чтоб отвлечь людей от реальных актуальных проблем», – сказал Делягин в интервью каналу «Книжный день Центр».

Экономист объясняет безнаказанность Чубайса его инкорпорированностью в западные элиты.