Депутат Рады: «Заволокитим переговоры – покажут ещё кусочек плёнок, уже не от НАБУ»

Вадим Москаленко.  
21.12.2025 21:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 7097
 
Дзен, Компромат, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, США, Украина


На Украине настолько прогнили все институты власти и правоохранительных органов, что даже НАБУ – такие же коррупционеры и торгаши, как и их подследственные.

Об этом на канале «Politeka»  заявила избранная от партии Зеленского депутат Верховной рады Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я знаю немного больше этих плёнок, чем нам пытаются показать. И это плёнки, которые не велись НАБУшниками или только НАБУшниками. Эти записи делались в специфической организации, которая к Украине не имеет прямого отношения.

На плёнках присутствует огромное количество высших эшелонов власти, которые даже не были в инфографике выписаны. И я думаю, что если у нас будет неуспешно идти переговорный процесс, нам, возможно, покажут ещё какой-то кусочек.

На сегодняшний день это обычная торговля, потому что вы должны понимать, что делали НАБУ. Когда они кого-то где-то ловили на мелочи, они не сливали сразу, они шли и торговались. Их люди занимали определенные посты в разных министерствах, они сидели на определенных закупках, они даже сидели на зерновой сделке, с которой они получали 50 центов с тонны зерна», – рассказала депутатка.

«Поэтому, поверьте, настолько огромное количество материала и настолько у нас прогнили все структуры и все институции власти и правоохранительных органов, что я не знаю, какой человек должен прийти к власти. С каким характером и с какой силой воли, для того, чтобы всю эту нечисть просто вычистить и перезапустить страну», – причитала Скороход.

