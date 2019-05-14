Для украинских грантососов наступают тяжелые времена

14.05.2019

После досрочного отзыва посла США на Украине Мари Йованович сотрудники американской дипмиссии ждут новых кадровых назначений людей и смену приоритетов.

Об этом в комментарии киевской интернет-газете «Страна» заявил источник в американском посольстве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Слышали, что ей временно запретили выезжать из США. А пока посольство в подвешенном состоянии. Когда назначат нового посла, неясно. Но понятно, что будут большие перемены и они чувствуются уже сейчас. Выдачу виз фактически поставили на паузу, а часть старых отзывают. Грантовые программы приостановлены», – рассказал сотрудник посольства.

При этом, указывает издание, в лоббистских кругах Вашингтона не подтверждает информацию о запрете Йованович на выезд из США.

«Ее вызвали из Украины в США и освободили от обязанностей. В настоящее время де-юре она еще не уволена, но де-факто уже не работает в Госдепе, начисление ей зарплаты приостановлено», – утверждают лоббисты.

«Созданные при демократах и Йованович антикоррупционные структуры и организации, которые получают гранты, теперь ждут тяжелые времена. Концепция будет меняться», – в свою очередь говорит неназванный сотрудник посольства США в Киеве.

По его словам, то, что будет кадровое решение по Йованович, стало ясно еще зимой, когда из Госдепа начали приходить соответствующие сигналы.

«А в марте сын Трампа написал твит против нее», – обратил внимание источник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве отзыв посла США связали с разговором Путина и Трампа.