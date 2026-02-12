В ЕС придумана схема: из выделенных Киеву 90 млрд на Украину попадёт 30

Игорь Шкапа.  
12.02.2026 16:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 366
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


За счет выделенного киевскому режиму кредита в сумме 90 миллиардов европейские политики намерены финансировать свои избирательные кампании.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, а ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что делают европейские политики? Они воруют не так, как окружение Зеленского, когда просто взяли миллиарды на какие-то там нужды и тупо украли, исчезли и все. Деньги на оффшорах, Миндич в Израиле, а украинские города в темноте», – сказал Гнап.

Он обратил внимание, что из 90 миллиардов евро кредита, обещанного ЕС Украине на продолжение войны, 60 будут перераспределены между ведущими производителями оружия.

«Потом они будут вкладываться в финансирование избирательных кампаний европейских политиков, принявших решение о том, чтобы взять этот кредит, потратить его на вооружение Украины.

Непосредственно будут уже финансировать через избирательные фонды нынешних политиков, которые сегодня находятся у власти, в том числе там ХДС в Германии или Макрона во Франции, его политическую силу», – отметил журналист.

По его словам, из этих фондов будут выплачиваться легальные зарплаты для партий, принявших решение о кредите.

