Эксперт объяснил, как Зеленский обрушил свой собственный рейтинг

25.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского, основанная на привлечении абсолютно некомпетентных людей из западных грантовых структур, показала свою антинациональную направленность, что привело к рекордному падению рейтинга киевской власти.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Украины Владимир Зеленский попал в кресло президента случайно, у него не было ни своей партии, ни своей команды, и наиболее близкими желающими посидеть в государственных креслах оказались люди, работавшие в грантовых структурах.

Зеленский поменял Климкина на Пристайко, но это всё люди старой команды, и для них важны не национальные интересы, а как – то, что они говорят и делают, будет оценено посольством США, и это даёт им уверенность в своих силах и в своей возможности вести себя нагло. Но для того, чтобы вести себя нагло и тонко, надо иметь мозги, чего не хватает нашим чиновникам самого высокого ранга.

Сейчас мы наблюдаем, систематическое падение уровня доверия Зеленского, в этом месяце, последний социологический опрос показал, первый случай, когда количество отрицательных оценок деятельности президента превысило уровень положительных оценок», – заявил Погребинский.

Напомним, ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач подчеркнул, что киевская власть постоянно заявляет о «кадровом голоде», но на самом деле игнорирует огромное количество государственников, которые готовы бороться с коррупцией в стране.