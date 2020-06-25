25.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Социология, Украина
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Эксперт объяснил, как Зеленский обрушил свой собственный рейтинг


Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского, основанная на привлечении абсолютно некомпетентных людей из западных грантовых структур, показала свою антинациональную направленность, что привело к рекордному падению рейтинга киевской власти.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Украины Владимир Зеленский попал в кресло президента случайно, у него не было ни своей партии, ни своей команды, и наиболее близкими желающими посидеть в государственных креслах оказались люди, работавшие в грантовых структурах.

Зеленский поменял Климкина на Пристайко, но это всё люди старой команды,  и для них важны не национальные интересы, а как – то, что они говорят и делают, будет оценено посольством США, и это даёт им уверенность в своих силах и в своей возможности вести себя нагло. Но для того, чтобы вести себя нагло и тонко, надо иметь мозги, чего не хватает нашим чиновникам самого высокого ранга.

Сейчас мы наблюдаем, систематическое падение уровня доверия Зеленского, в этом месяце, последний социологический опрос показал, первый случай, когда количество отрицательных оценок деятельности президента превысило уровень положительных оценок», – заявил Погребинский.


Напомним, ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач подчеркнул, что киевская власть постоянно заявляет о «кадровом голоде», но на самом деле игнорирует огромное количество государственников, которые готовы бороться с коррупцией в стране.

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