ЕС и белорусские майданщики в растерянности после заявления Путина

28.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Ни белорусская оппозиция, ни поддерживающий их Брюссель не готовы к чрезмерно радикальным действиям против белорусской власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», напомнивший, что президент РФ Владимир Путин сообщил вчера о формировании по просьбе белорусской стороны силового резерва, готового пресечь деятельность экстремистов в Белоруссии.

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«На это заявление сразу же отреагировала Польша, обвинившая Москву в желании начать «военную интервенцию под ложным предлогом восстановления контроля». В целом же Европа, похоже, пребывает в растерянности и к радикальным шагам пока не готова. Как показало заседание глав МИДов стран ЕС, даже введение общеевропейских санкций в отношении первых лиц Белоруссии пока остается под вопросом», – отмечается в статье.

При этом белорусская оппозиция старается избегать выпадов в адрес РФ, учитывая, что большинство жителей страны настроены пророссийски.

«Заявление российской стороны [о формировании резерва] мы считаем свидетельством того, насколько Лукашенко ослаблен, насколько он боится собственного народа и не готов его услышать, что ему приходится обращаться за помощью к соседнему государству», – сказала изданию Мария Колесникова, взявшая на себя роль основного спикера белорусской оппозиции.

Она говорит, что антироссийских плакатов на улицах Минска не станет больше.

«Белорусский народ с большим уважением относится к российскому. Как раз Лукашенко — тот самый человек, который пытается вбить клин и поссорить народы. Но это не получится. Во-первых, на повестке дня решение наших собственных проблем. А с другой стороны, нет белорусов, которые хотели бы перестать дружить с Россией», – признает Колесникова.

Также осторожен прозападный белорусский политэксперт Артем Шрайбман.

«Координационный совет [оппозиции] своим заявлением противостоит попыткам Лукашенко вытолкнуть его в антироссийскую и прозападную нишу. Это борьба за контроль над повесткой. Лукашенко хочет сделать ее внешней, а оппозиция — оставить внутренней», — считает Шрайбман.

При этом стоит отметить, что в так называемый координационный совет оппозиции вошли отъявленные русофобы и националисты, а объявленная оппозиционерами победитель президентских выборов Светлана Тихановская посоветовала русским забыть о Союзном государстве с Белоруссией.