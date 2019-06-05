Еще один провальный тест для Зеленского: «Налог на смерть»

05.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Отмена введенного еще при Петре Порошенко налога на поддержку боевых действий украинской армии в Донбассе является очередным тестом для нового президента Владимира Зеленского, обещавшего избирателям наступление мира.

Об этом говорится в заявлении экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый гражданин Украины, а также иностранец, независимо от возраста, который, либо получает любые доходы в Украине или из источников за пределами Украины (кроме иностранцев), либо же граждане и иностранцы, являющиеся стороной в совершении сделок с имуществом, недвижимостью, землей, либо получающие доходы от сдачи в аренду (субаренду, эмфитевзис), – все платят ВОЕННЫЙ СБОР. Этот налог в Украине, среди народа , называют «налогом на войну». Я при этом добавляю, что это еще и «налог на смерть», – напоминает политик.

Журавко добавил, что закон о налоге вступил в силу с 3 августа 2014, и первоначально украинские власти обещали, что это будет временная мера, действующая до 1 января 2015 года.

«Но известна всем пословица «нет ничего более постоянного, чем временное», и она реализовалась, когда Верховная рада во главе с кровавым Андреем Парубием и убийцами – авторами этого законопроекта, Турчиновым и Порошенко, оставили этот сбор и в дальнейшем, продолжая действие норм Кодекса еще на неопределенно долгие времена.

Очередным законом Верховной Рады, в декабре 2014 г. на неопределенно долгое время было продлено действие военного сбора вот с такой формулировкой: «Временно, до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины, устанавливается ВОЕННЫЙ СБОР».

И это продолжается по сегодняшний день.

При этом ни один эксперт не рискнет даже заикнуться о том, что хоть какие-то «реформы» осуществляются в Вооруженных Силах Украины! Их просто нет! А налог дерут! И немалый!» – констатирует Журавко.

Так, по его данным, в рамках «налога на войну» за 2017 год в бюджет Украины поступило свыше 15 млрд. гривен.

«Эксперты предсказывают, что от военного сбора в 2019 году поступит уже около 20 млрд. грн. Деньги немалые!

И если разложить, что называется, по полочкам, все нюансы общественных отношений в результате всего комплекса механизма действия военного сбора, то получается, что почти каждый гражданин Украины, а зачастую и малолетние и несовершеннолетние граждане, участники гражданско-правовых, имущественных и земельных правоотношений, платят государству военный сбор на то, чтобы высшая власть этого государства могла вовлекать всех без исключения в боевые действия: призывников мобилизовывать в зону боевых действий, чтобы те стреляли по указанным им властью «агрессорам», в основном, в лице мирного населения Донбасса, закупать и производить вооружение, платить зарплату военным, лечить раненных и хоронить неопознанных убитых…

Вдумайтесь, я всего лишь эту сумму, собранную за год, поделю на курс, примерно 26 грн. за доллар. Вы же заплатили за 1 год 15 миллиардов гривен. И это составит около 577 миллионов американских долларов!

То есть, каждый человек, если население Украины составляет около 30 миллионов граждан, заплатил почти 20 долларов в год.

Вроде бы, это и «небольшие деньги». А, представьте себе, если бы эти деньги направить на мирные цели и в экономику страны?» – рассуждает экс-депутат.

«Если не прекратить собирать со всего народа десятки миллиардов гривен на ведение войны, то эта война никогда и не прекратится! Ведь на войне, как показала жизнь и правление Кровавого Порошенко, наживаются высшие чиновники просто сказочно.

Народ уже дозрел до того, чтобы стать требовать от власти Украины прекращения взимания военного сбора в количестве 1,5% от всех доходов граждан!

Для того, чтобы закончилась война в Украине, по моему убеждению, надо всего лишь сделать три главных шага.

Первый. Президенту Зеленскому подписать Указ о прекращении огня на Донбассе, произведя соответствующие переговоры и согласования с представителями ЛНР/ДНР. Только это даст реальные гарантии окончания войны. Хватит высокомерия и бундючности, которые уже пять лет проявляют те, кто может и должен обеспечить мир в Украине», – призывает Журавко.

По его мнению, вторым шагом Зеленского должно стать обеспечение «вывода всех тербатальонов из зоны боевых действий».

«Напоминаю, что эти формирования, которые были созданы незаконно, и сегодня находятся в составе ВСУ и других правоохранительных структур», – добавил политик.

«Третий. Отвести всю военную технику, все запрещенные, согласно Минскому соглашению, орудия, механизмы, вооружения. И самое главное, отменить военный сбор, так называемый «налог на войну». Чтобы дальше не разжигать эту самую войну, делая соучастниками в ней всех граждан Украины, уплачивающих этот военный сбор. Все в Ваших руках, г-н Владимир Зеленский! Либо Вы остановите эту войну, либо Вас остановят. Но потом будет поздно для Вас», – предостерегает Журавко.