Филаретовцы аптекой вошли в правовое поле России

04.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Представитель филаретовцев в Крыму «архиепископ Климент» Павел Кущ ведет не религиозную, а политическую деятельность,а украинская пропаганда раскручивает его образ как мученика, попавшего под «репрессии» на полуострове.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил крымский политолог Иван Мезюхо.

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По его словам, за работой Куща пристально следит ФСБ и не позволит ему навредить государственной безопасности России.

«ФСБ обладает всей необходимой информацией, чтобы при необходимости принимать решения в отношении архиепископа Климента. Я считаю, что в истории с его задержанием нет никакого политического мотива. Это религиозная организация, находящаяся на территории российского Крыма, отказывается выполнять российское законодательство и, конечно, это абсолютно недопустимо” – сказал Мезюхо.

Он напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией все религиозные организации перерегистрировались и действуют на территории Крымского полуострова абсолютно легально.

“Здесь же, исходя из политической мотивированности, эта религиозная структура ведет деструктивную деятельность в плане неподчинения российскому праву. Ничто не мешает так называемой «Православной церкви Украины» выполнять законы. Главное, что они должны сделать – это официально признать Крым составной частью России. А это сделать можно, признав российские законы и зарегистрировав свою деятельность в соответствии с законодательством”, – подчеркнул эксперт.

“Уже не раз в прессе звучала неоднозначная информация об этой религиозной структуре. Крымские СМИ сообщали о том, что все-таки эта религиозная структура вошла в российское правовое поле, но в качестве аптеки. Честно говоря, меня это даже не удивляет, учитывая, что данный священнослужитель по большей части занимается больше политической деятельностью, чем духовной практикой. Вообще в последние годы раскручивается образ Климента как мученика, его представляют как правозащитника, такого себе представителя украинской государственности в российском Крыму», – заявил Мезюхо.

Накануне Климент-Кущ попал в полицейский участок по обвинению в использовании нецензурной ругани после того, как вышел после задержания по поводу заявления о хищениях в раскольническом храме Симферополя.