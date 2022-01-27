Генерал ВСУ: Россия легко может обвалить всю финансовую систему Украины

27.01.2022  18:50 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Tехнологии, Дзен, Идиотизм, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина, Финансы
Новости Украины

Множество финансовых и коммунальных учреждений на Украине контролируется российскими или пророссийскими гражданами, которые могут в один момент обвалить всю систему.

С таким заявлением на конференции в Киеве выступил начальник Житомирского военного института имени С.П. Королева, генерал-майор Александр Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Множество финансовых и коммунальных учреждений на Украине контролируется российскими или пророссийскими гражданами, которые могут...

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«Как военный я хотел бы рискнуть и взять на себя ответственность утверждать, что мы являемся свидетелями того, что в современной военной истории впервые проводится полноценная гибридная война, к сожалению, против Украины, со всеми механизмами её проведения одновременно.

Гибридные угрозы, о которых мы говорим, это не только угрозы информационного и кибернетического плана. Мы должны смотреть шире, к примеру, что на Украине немалая часть банков продолжают быть собственностью российских граждан, в бизнесе так же немалая часть принадлежит россиянам – экономическая угроза, в любой момент они могут обвалить финансовую структуру», – сказал он.

Кроме того, генерал-майор отметил, что собственники облгазов на Украине принадлежат пророссийским гражданам.

«Более того, не тайна, что часть системы облгазов принадлежит если не российским, то очень пророссийским украинским гражданам, которые так же могут создать существенные трудности для страны», – заключил Левченко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что западные страны во главе с США стремятся закрепить в сознании украинских граждан образ России как страны, которая готова развязать войну.

Кроме того, ранее в Москве разоблачили сетку Telegram-каналов, которые вели информационную войну против России.

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