Новости Украины

Занимавшаяся по заданию спецслужб Украины подрывной деятельностью с целью дискредитации руководства России «сетка» Telegram-каналов дрогнула после первых разоблачений, появившихся накануне Нового года в СМИ. Особенно «неполживцев» напрягли объявления с предложением денежного вознаграждения за деанон «сливных бачков», сотрудничающих с Киевом.

Буквально через считанные дни произошла остановка работы сайта-«вонючки» и телеграмм-канала «Компромат Групп». А вот менее благоразумные подельники «Компромат 2.0» , «Инфобомба» и им подобные стали как под кальку выбрасывать в информпространство «расследования», где обвиняют в «репрессиях» руководство страны и силовых органов.

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«Попытки назвать их своими именами, а, тем более, прикрыть деятельность подобных «СМИ», и ранее встречала резкое сопротивление. Это сразу клеймилось «запретом на свободу слова», «ущемлением прав человека» и прочим ангажированным истеричным бредом. Но в последнее время, можно видеть, что годы паразитизма на русофобском поле заканчиваются. Многим паразитам придется переквалифицироваться на более прагматичные профессии, правда, сложно представить, на что способны эти информационные гельминты», – сказал «ПолитНавигатору» экономист Александр Дудчак.

По его словам, ведение антироссийской «гибридной войны» в Telegram для Украины задача несложная благодаря отсутствию языкового барьера и во многом переплетенной новостной повестке. Да и в самой РФ находится немало желающих участвовать в антигосударственной деятельности.

«Стада русофобов, выращенные за 30 лет в эНПэОшных теплицах Сороса, NED, USAID, IRI, NDI и пр. фондов, НКО, НПО с зарубежным финансированием. Их риторика и терминология удивительным образом совпадают с тем, что выдают анонимные и не очень анонимные ТГ-каналы, контролируемые СБУ и ГУР Украины. Они одинаково отвечают на вопрос — «Чей Крым?», одинаково мечтают о распаде России на десятки «маленьких европейских и азиатских государств», слаженно по-хоровому, подпевают по всем политическим темам по нотам Вашингтона и Брюсселя. Это явно показывает, что финансирование и выдача предписаний происходит из единого центра управления процессом», – комментирует эксперт.

К слову, смысл работы украинской «сетки» Telegram-каналов уже давно был открыто описан чиновницей Госдепа Викторией Нуланд – той самой, что раздавала печенье на Майдане в Киеве.

В близком к Демократической партии США журнале Foreign Affairs Нуланд призывала заниматься через соцсети промывкой мозгов молодых людей, живущих в больших городах России – так же, как это делалось для поджигания «Арабской весны».

Нуланд отмечала, что сегодня молодёжь в России не восстанет против Путина, но для изменения ситуации нужно время и нужна работа. То есть, открытым текстом заявляла, что нужно готовить нашу молодёжь для восстания против власти.

Американская чиновница также призвала вести информационную войну против России с помощью армии троллей, отрицая при этом причастность к этой армии. Одновременно она считала необходимым блокировать попытки России доводить свою информацию до жителей западных стран.

По мнению известного российского историка Андрея Фурсова, Нуланд обозначила те места, куда будут бить противники России.

«Нуланд и написала свою статью и дала некие указивки американскому истеблишменту, где находятся уязвимые места Российской Федерации и куда нужно наносить удары. Ну, что же: нужно поблагодарить её за то, что она показала нам эти наши уязвимые места, принять это к сведению и начинать эти места ликвидировать. Тем более, что времени остаётся не так много», – сказал Фурсов в своем видеоблоге.