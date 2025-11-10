Геноцидом украинцев занимается не Москва, а Киев – укро-бизнесмен

Вадим Москаленко.  
10.11.2025 14:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 332
 
Дзен, Политика, Украина


Зеленский и его подельники занимаются систематическим геноцидом населения Украины. Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня будут критиковать, но Россия не занимается геноцидом. Я скорее думаю, что геноцидом украинского народа занимается украинская власть, потому что она не думает, как остановить войну, а думает, как нам затянуть петлю на шее.

Да, идут удары, страшные жертвы, но это скорее связано с садистами, которые управляют ракетами. И с тем, что люди обслуживают энергообъекты. Также ракеты отклоняются», – сказал Доротич.

«Слава Богу, массированных бомбардировок городов нет. Да, есть прилёты, жертвы, страшная война, нельзя оправдывать агрессора. Но это пока не самое страшное из того, что может быть.

А для украинского руководства мы – ничто. Ресурс. Залужный, и Тигипко говорили, что мы – биомасса. Люди не учитываются в их раскладах. Это не элиты, а паразиты», – возмущался общественник.

