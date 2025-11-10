Геноцидом украинцев занимается не Москва, а Киев – укро-бизнесмен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский и его подельники занимаются систематическим геноцидом населения Украины. Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня будут критиковать, но Россия не занимается геноцидом. Я скорее думаю, что геноцидом украинского народа занимается украинская власть, потому что она не думает, как остановить войну, а думает, как нам затянуть петлю на шее. Да, идут удары, страшные жертвы, но это скорее связано с садистами, которые управляют ракетами. И с тем, что люди обслуживают энергообъекты. Также ракеты отклоняются», – сказал Доротич.