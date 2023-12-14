Глава военной разведки Украины объявлен в розыск

Олег Кравцов.  
14.12.2023 09:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецслужбы, Терроризм, Украина


Россия объявила начальника Главного управления разведки МО Украины в розыск.

Соответствующая информация, передает корреспондент «ПолитНавигатора», появилась в базе МВД РФ.

Россия объявила начальника Главного управления разведки МО Украины в розыск. Соответствующая информация, передает корреспондент...

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«Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в публикации.

При этом статья УК, по которой он объявлен в розыск, не указывается.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданов на два месяца. В решении суда отмечалось, что срок будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории страны.

Кроме того, Следком РФ 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт).

В обвинении указывалось, что глава ГУР причастен к более чем 100 ударам с воздуха с применением дронов по территории России.

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