Бортник: «В Стамбуле планировалась встреча Путина и Зеленского. Но русские в последний момент отказались»
«Финальные решения» по урегулирования украинского конфликта могут быть приняты только лидерами государств, а не переговорными делегациями.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий отметил заявление главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин – если и будет встречаться с просроченным Зеленским, то только в Москве.
«Москва настаивает на этой части, потому что это будет выглядеть как признание Украиной своего слабого положения. Слово «капитуляция» здесь не подходит, но если бы Зеленский поехал в Москву, это выглядело бы как признание своей слабости. И с этой же точки зрения, Путин, конечно, не поедет в Киев.
Тем более, что действует ордер МУС и т.д. Никто гарантировать полную, абсолютную безопасность ни Зеленскому в Москве, ни Путину в Киеве – не сможет», – прокомментировал Бортник.
Однако, по его мнению, переговоры возможны на третьей стороне.
«В прошлом году и Зеленский приезжал в Стамбул, и Трамп готовился приехать. «Будапешт»? Он готовился между Трампом и Путиным – с возможным участием Зеленского. А в Стамбуле готовилась прямая встреча между Зеленским и Путиным, уже были программы свёрстаны. Всё было готово.
Но российское руководство тогда так и не приняло решение приехать в Стамбул, отказалось от этой идеи. Поэтому, если нам станет известно о новой возможной дате встречи между лидерами, это самый ясный знак того, что технические консультации завершены, стороны вышли на какую-то более или менее приемлемую модель. Финальные решения надо принимать лидерам», – утверждал укро-политолог.
