Бортник: «В Стамбуле планировалась встреча Путина и Зеленского. Но русские в последний момент отказались»

Вадим Москаленко.  
02.02.2026 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1468
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


«Финальные решения» по урегулирования украинского конфликта могут быть приняты только лидерами государств, а не переговорными делегациями.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Финальные решения» по урегулирования украинского конфликта могут быть приняты только лидерами государств, а не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий отметил заявление главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин – если и будет встречаться с просроченным Зеленским, то только в Москве.

«Москва настаивает на этой части, потому что это будет выглядеть как признание Украиной своего слабого положения. Слово «капитуляция» здесь не подходит, но если бы Зеленский поехал в Москву, это выглядело бы как признание своей слабости. И с этой же точки зрения, Путин, конечно, не поедет в Киев.

Тем более, что действует ордер МУС и т.д. Никто гарантировать полную, абсолютную безопасность ни Зеленскому в Москве, ни Путину в Киеве – не сможет», – прокомментировал Бортник.

Однако, по его мнению, переговоры возможны на третьей стороне.

«В прошлом году и Зеленский приезжал в Стамбул, и Трамп готовился приехать. «Будапешт»? Он готовился между Трампом и Путиным – с возможным участием Зеленского. А в Стамбуле готовилась прямая встреча между Зеленским и Путиным, уже были программы свёрстаны. Всё было готово.

Но российское руководство тогда так и не приняло решение приехать в Стамбул, отказалось от этой идеи. Поэтому, если нам станет известно о новой возможной дате встречи между лидерами, это самый ясный знак того, что технические консультации завершены, стороны вышли на какую-то более или менее приемлемую модель. Финальные решения надо принимать лидерам», – утверждал укро-политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить