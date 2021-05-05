Химера польского «Междуморья» обречена на провал – политолог

05.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Прошедший на днях в Варшаве саммит лидеров Польши, Украины, Литвы, Лавтии и Эстонии – это попытка Польши создать под ее эгидой проект «Междуморье».

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает калининградский политолог Александр Носович, давая оценку прошедшему саммиту.

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«Это проект еще времен Пилсудского, к которому в Варшаве вернулись спустя много лет. Своего рода idee fixe польской геополитической мысли. Если при Пилсудском восстанавливать утраченное имперское величие хотели грубой силой, то позже возникла так называемая доктрина Гедройца – Мерошевского, в рамках которой предлагалось строить не единую империю, а геополитический союз центрально- и восточноевропейских государств – разумеется, с Польшей во главе. Альянс, отделяющий «цивилизованную Европу» от «варварской России», – сказал Носович «Известиям».

По его словам, саммит в Варшаве прошел в русле очередной реинкарнации этой идеи. Он также говорит, что Польша на практике построить «Междуморье» не сможет – в силу ограничений структурного характера, а любой альянс государств Центральной и Восточной Европы окажется несостоятелен по той простой причине, что даже все вместе они серьезно уступают по потенциалу своим западным и восточным соседям.

«Кроме того, данные государства раздираемы огромным количеством исторических противоречий — их объединяет лишь страх перед Россией и вассальная зависимость от США. Без таких зонтичных структур, как ЕС и НАТО, все застарелые конфликты между ними сразу вновь выйдут на поверхность. К тому же они, будучи странами дотационными, конкурируют между собой за объемы финансовых вливаний от ЕС», – подчеркнул политолог.

Он добавляет, что никакой геополитический альянс во главе с Польшей не сможет изменить несамодостаточный характер экономик этих стран.

«Чтобы химера «Междуморья» обрела реальную плоть, необходимы огромные денежные вложения, сопоставимые с «планом Маршалла», – для того чтобы реализовать все необходимые для этого структурные, экономические и административные реформы. Кто даст такие деньги? США? Так на это у Вашингтона раньше не было желания, а сейчас нет ни воли, ни средств, ни организационных ресурсов. Поэтому «Междуморье» так и останется химерой», — резюмировал Носович.

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