«Киев переступил черту» – в Москве обещают месть за смерть Захарченко

03.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Теракт в центре Донецка, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко не останется без последствий.

Об этом заявили опрошенные “Коммерсантом” депутаты Государственной Думы РФ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Так, первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин сказал, что «в любых кризисах и столкновениях есть черта, которую нельзя переступать, и Киев эту черту переступил». По его словам, «теракт не останется без последствий».

В свою очередь председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников убежден, что соратники Александра Захарченко “будут мстить”.

“Замену такому человеку найти трудно, но вокруг него были верные друзья и товарищи, которые наверняка постараются что-то сделать”, – полагает Калашников».

В то же время депутат Госдумы Сергей Шаргунов заявил, что «это смерть не одного человека, а десяти тысяч, погибших в этой донбасской бойне» и сейчас он может повторить вопрос самого Александра Захарченко «сколько это все еще будет продолжаться?», который хотел бы адресовать Госдуме и правительству России.

Стоит отметить, что бывший боевик неонацистского полка “Азов”, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил изданию, что главу ДНР убили «люди доброй воли», которые “занимались ликвидацией Гиви и Моторолы”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в ДНР заявили, что Киев, совершив убийство Александра Захарченко, допустил ошибку, сопоставимую с Дебальцевским котлом.

Ранее в Киеве рассказали об ответке, которую получила Украина после убийства полевых командиров ДНР “Гиви” и “Моторолы и призвали готовится к новым последствиям.