Коронавирус подталкивает Запад к отказу от русофобии

18.03.2020, Москва, Олег Кравцов

В связи с закрытием границ ЕС из-за коронавируса ФРГ следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы.

Об этом «Известиям» заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

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«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна. Думаю, что этот кризис больно ударит по экономике не только Германии, но и всего ЕС. Однозначно нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно», – считает политик.

Гердт заверил, что поднимет этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

Официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной также заявил, что поддерживает инициативу снять санкции с России.

«Правительству следует сосредоточиться на решении насущных вопросов. Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас», – сказал Ной.

Правда, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков говорит, что появившаяся в Берлине инициатива вряд ли найдет отклик среди всех политических сил Германии, несомтря на то, что большая часть немецкого бизнеса заинтересована в снятии санкций.

«Даже если поддержат, это предложение упрется в позицию Меркель, которая прочно увязывает вопрос ограничений с разрешением ситуации в Донбассе», – подчеркнул сенатор.

По его словам, еще одна препона — сильное антироссийское лобби в ЕС, которому выгодно, чтобы меры сохранялись как можно дольше.

«Однако если коронавирус достигнет исключительно высоких масштабов и убьет экономику ЕС, приведет к колоссальным не только людским, но и экономическим потерям, то европейцам придется рано или поздно преодолеть свою русофобскую позицию и во имя благополучия наших народов отойти от политики санкций», – резюмировал Пушков.

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