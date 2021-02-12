Кравчук в ООН распространял ложь об эпидемии в Донбассе

12.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Луганская и Донецкая народные республики якобы не справляются с эпидемией коронавируса, а жители «страдают» от предоставленной Россией медицинской гуманитарной помощи в виде вакцин от коронавируса.

Об этом ходе заседания Совбеза ООН, собранного в годовщину подписания Минских соглашений, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что ситуация с COVID-19 на оккупированных территориях (Донецкой и Луганской Народных Республик – прим. ред.) очень тяжёлая, и уверены, что украинцы страдают из-за необходимости оккупационных администраций оказывать необходимые медицинские услуги», – заявил Кравчук.

Напомним, в то время как у Украины до сих пор нет вакцин для собственного населения, заместитель Кравчука в делегации Украины требовал подать в суд на Россию за то, что она занимается вакцинацией Донбасса.

Также отметим, что министерства здравоохранения ЛНР и ДНР ежедневно публикуют статистику о заболеваемости коронавирусом на территории республик.

Так, по состоянию на 11 февраля 2021 года, в Луганской Народной Республике выявлено 2787 случая заражения ковидом (из них 2323 человек уже выписаны), из них 241 летальных случаев. А на территории Донецкой Народной Республики – 22221 фактов заражения (50 за сутки, 8051 пациентов находятся на лечении, 12267 человек выписаны, летальных случаев – 1903).

На Украине же зарегистрировано 1,3 миллионов случаев заболевания, из них выздоровело 1,13 миллиона человек, а летальных – 25195 случаев. Об этом сообщает Центр системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса (США). Однако украинские эксперты обвиняют киевский режим в фальсификации статистики заболеваний коронавирусом.

Также, несмотря на пандемию и прочие трудности, ДНР не только успешно завершила 2020 год, но и запланировала на следующий год масштабные проекты. В Донецке заявили, что медицинские учреждения ДНР будут оказывать реабилитационную помощь перенесшим коронавирус жителям временно подконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также других русскоязычных областей.

В самой же Украине идёт экономический спад, что провоцирует жителей на бунты против режима, а киевская власть пытается удержать экономику от окончательной катастрофы самыми варварскими методами.

Сами украинские власти не справляются с пандемией коронавируса – так, украинский эксперт заявил, что если Украина не успеет за этот год вакцинировать 60-70 процентов населения, то в 2022-м можно ждать новую волну пандемии, а все потраченные деньги окажутся выкинутыми на ветер.