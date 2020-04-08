Экс-губернатор Севастополя влип в серьезные неприятности из-за дебоша в аэропорту

08.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Бывший губернатор Севастополя, ныне – замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников исключен из партии «Единая Россия». Под вопросом также его дальнейшее нахождение на должности.

Причиной такого решения послужило поведение чиновника в аэропорту Ижевска, где он отказался выполнять карантинные требования, введенные в воздушной гавани из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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Напомним, Овсянникова попросили предъявить документы и билеты на самолет. В ответ он стал хамить работникам аэропорта и оскорблять полицейских, за что получил административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Сегодня «Единая Россия» по решению комитета по этике решила исключить замминистра из своих членов.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что Овсянников не должен работать в органах власти.

«Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено», – уточнил партийный функционер.

О том, что Овсянникову не удастся «выйти сухим» из этой ситуации в своем блоге пишет известный российский политолог Алексей Чеснаков. По его мнению, история с Овсянниковым станет примером в нынешней ситуации в стране.

«Казус Овсянникова. Сигнал, собственно, простой – неприкосновенных нет и не будет. Времена нынче другие», – пишет Чеснаков.