Львовяне упорно выбирают гниду мэром своего города

10.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Львовский градоначальник Андрей Садовой, который собрался обменять прах разведчика Николая Кузнецова на пленных карателей, является давним любителем бандеровцев и даже в свое время назначил пенсию «ветеранам УПА».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Александр Романович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подобные заявления со стороны господина Садового звучат не в первый раз, – отметил политик. – Ещё в 2008 году этот человек, будучи мэром, учредил пенсию воинам УПА. И, возможно, сейчас продолжает ее выплачивать. Налоговые поступления от жителей Львов идут на пенсию бандеровцам».

По мнению Романовича, действия Садового вполне укладываются в господствующий в нынешней Украине тренд: «героизация Бандеры и УПА».

«Я бы сказал, что это гнида, ничтожество, которое на протяжении многих лет руководит Львовом, – сказал эксперт. – И его выбирают – вот, что страшно».

Ранее российский политолог Дмитрий Куликов назвал Садового «сволочью» и «скотиной».