«Малолетних террористов нам готовит не Украина, а российская школа» – генерал РФ

Уберечь российскую молодёжь от украинских вербовщиков могло бы повышение финансовой грамотности.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил генерал-майор внутренней службы (в отставке), д-р философских наук Владимир Ворожцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Малолетних террористов нам не столько посылают украинские спецслужбы, сколько нам их готовит российская школа. Потому что с одной стороны, мы умудрились сделать так, что чувство гордости за страну, патриотизма, ответственности, сострадания, у них фактически атрофировалось.

А с другой стороны, финансово-рыночного мышления так и не сформировано. Они ведь абсолютные дилетанты. […] Молодой недоумок не в состоянии даже посчитать, что сядет он на десять лет – сколько бы он мог заработать за это время. И, следовательно, сколько стоит его поступок. А не эти 8-9 тысяч рублей, которые ему предлагают», – сказал Ворожцов.