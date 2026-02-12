Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский диктатор Владимир Зеленский живет в своем мире, где, как показывает придворная социология, его обожает народ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что Зеленский как выходец из шоу-бизнеса привык на все смотреть через призму рейтингов. Ему показывают социологию, которая демонстрирует, что украинцы все больше склоняются к компромиссам с Россией, но в то же время в этих же опросах он фигурирует как лидер рейтинга.

«Ему говорят: «Народ вас любит». И он в это верит. Он человек из шоу-бизнеса, где рейтинги определяют заработки. Чем выше рейтинг, тем выше смотрибельность программы», – сказал Бондаренко.

По его словам, в этой ситуации Зеленскому абсолютно наплевать, что кто-то замерзает в своей квартире без света и отопления, тем более, что парненры ему говорят: «Гуд, Вольдемар».