Укро-политолог объяснил, почему Зеленский совершенно не боится замерзающего народа

Игорь Шкапа.  
12.02.2026 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 790
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинский диктатор Владимир Зеленский живет в своем мире, где, как показывает придворная социология, его обожает народ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Украинский диктатор Владимир Зеленский живет в своем мире, где, как показывает придворная социология, его...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что Зеленский как выходец из шоу-бизнеса привык на все смотреть через призму рейтингов. Ему показывают социологию, которая демонстрирует, что украинцы все больше склоняются к компромиссам с Россией, но в то же время в этих же опросах он фигурирует как лидер рейтинга.

«Ему говорят: «Народ вас любит». И он в это верит. Он человек из шоу-бизнеса, где рейтинги определяют заработки. Чем выше рейтинг, тем выше смотрибельность программы», – сказал Бондаренко.

По его словам, в этой ситуации Зеленскому абсолютно наплевать, что кто-то замерзает в своей квартире без света и отопления, тем более, что парненры ему говорят: «Гуд, Вольдемар».

«Ему говорят, если у вас условных 30% поддержки, на выборах мы вам сделаем 50%. Он не живет страхом перед людьми, что они ему не доверяют, что его не переизберут, что ему придется отвечать перед законом. Он живет в определенном информационном пузыре», – резюмировал политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить