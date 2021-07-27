27.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Запад, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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МВД Финляндии начало бороться с украинским нацизмом

Новости УкраиныЕвропейцы знают о чудовищном нацизме на Украине и боятся, что он может перекинуться на...

Европейцы знают о чудовищном нацизме на Украине и боятся, что он может перекинуться на их страны.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально позавчера в Финляндии уволили из полиции уже третьего человека за то, что они организовывали кампанию по поддержке украинской нацисткой организации «Азов».

На самом деле нацизм, который присутствует на Украине, волнует европейцев, и они боятся, чтобы всё это не перекинулось, в том числе, и на Европу», – сказал он.

Также правозащитник отметил, что на Украине при поддержке власти нацисты душат свободу слова, совести и вероисповедания.



«Поэтому это есть не только в статье Путина – мы сами всё это прекрасно понимаем, что на Украине душат гражданские свободы, свободу слова, собраний, выражение взглядов и вероисповедания, всё это есть на Украине. У нас существует влиятельный нацизм, который поддерживается властью», – заключил Чемерис.

Напомним, 25 июля во Львовской области, неподалёку от города Броды, прошли мемориальные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине первого и последнего боя дивизии Ваффен СС «Галичина» с советскими войсками.

Кроме того, в Тернополе местные нацисты провели акцию под названием «Российское убивает» против возможного участия групп из РФ на фестивале «Файне місто», который пройдет в городе с 28 июля по 1 августа.

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