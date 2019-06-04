На Украине хотят «дерусификацию правописания»

04.06.2019, Киев, Игорь Петров

Новые правила украинского правописания являют собой лишь косметические преобразования, не отдаляя украинское правописание от русского.

Об этом в эфире телеканала NTA TV channel заявила Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, новые правила украинского правописания допускают вариативность форм слов, и те формы слов, которые использовались ранее совпадают с нормами в русском языке (например, «эфир»), могут использоваться наряду с новыми, которые считаются «украинскими» («этэр»).

«Для чего это правописание принимать, если можно говорить и с помощью украинской формы и, внимание, с помощью той формы, которая была насильственно внедрена в украинский язык в 1933 году. На самом деле дерусификация правописания не произошла. Произошли легкие, косметические изменения про которые больше крика чем на самом деле сути», – сказала Фарион.

Как сообщал ПолитНавигатор, русских Украины заставят сменить фамилии, как это произошло в Прибалтике.