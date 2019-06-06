Нацики могут разнести могилу деда Зеленского

06.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Заигрывание президента Украины Владимира Зеленского с националистами и его молчание в ответ на снос радикалами памятника советскому маршалу Жукову в Харькове может обернуться неожиданными последствиями для главы украинского государства.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Монтян, после того, как Зеленский закрыл глаза на действия националистов в Харькове, от него отвернулась адекватная часть избирателей.

«Завтра нацики придут на кладбище к героическому деду Зельца и снесут его могилу, потому что там звезды, все такое и прочее наследие «проклятого коммунистического режима». А это жалкое чмо будет блеять и говорить, что надо вести общественный диалог. После Жукова все, на нем поставили крест все адекватные люди. Потому что подмахивать булками нацикам – это запредельное, там говорить вообще не о чем… Теперь Зельц полностью потерян для людей, для которых Великая Отечественная война, День Победы – это праздник и все такое. Эти люди с Зельцем просто поставили крест навсегда после такого прогиба перед нациками», – заявила Монтян.

9 мая, как сообщал ПолитНавигатор, Зеленский на могиле деда повторил пропагандистские тезисы Порошенко.