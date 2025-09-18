Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не сумев сбить два десятка залетевших в Польшу дронов, натовские офицеры опозорились на весь мир. Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ подполковник ВСУ Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«23 или сколько там было дронов, которые пролетели по Польше, они прямой угрозы не несли. Но мы получили позор, отсутствие адекватной реакции на это. Это выглядит, мягко говоря, плохо. Мы увидели, что наши главные союзники не могут ничего сделать с 23 дронами. Сегодня один из наших батальонов ежедневно сбивает больше. А тут напряглось всё НАТО, подняли всю авиацию, боролись, и только 4 сбили. После этого некоторые военные НАТО должны были пойти в отставку или застрелиться», – сказал Жорин.