Нацист из «Азова» посоветовал офицерам НАТО «застрелиться за пропущенные дроны»

Вадим Москаленко.  
18.09.2025 08:36
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Польша, Украина


Не сумев сбить два десятка залетевших в Польшу дронов, натовские офицеры опозорились на весь мир. Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ подполковник ВСУ Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«23 или сколько там было дронов, которые пролетели по Польше, они прямой угрозы не несли. Но мы получили позор, отсутствие адекватной реакции на это.

Это выглядит, мягко говоря, плохо. Мы увидели, что наши главные союзники не могут ничего сделать с 23 дронами. Сегодня один из наших батальонов ежедневно сбивает больше.

А тут напряглось всё НАТО, подняли всю авиацию, боролись, и только 4 сбили. После этого некоторые военные НАТО должны были пойти в отставку или застрелиться», – сказал Жорин.

«А, во-вторых, им нужно просто бежать пересматривать свои доктрины, и мчаться учиться на Украине. Потому что иначе никаких шансов у них нет. И Россия показала, что никто никого поддерживать не будет. Никаких гарантий тоже не будет, это всё оказалось просто фикцией», – добавил укро-нацист.

