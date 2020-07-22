Наёмников, воевавших за Украину, засекли во время беспорядков в Сербии

22.07.2020, Москва, Елена Острякова

Никто пока точно не знает, кто стоял за радикализацией протестов в Белграде, но очевидно, что американские и проамериканские СМИ вели себя странно.

Об этом в интервью youtube-каналу «Белрусинфо» заявил сербский писатель, советник МИД Сербии Владимир Кршлянин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда еще никто не знал, что насилие будет, телевизионная станция N1, которая принадлежит американцам и хвастается особыми отношениями с CNN, направила в центр Белграда 9 телекамер. Не только к парламенту, но и в другие места, где они ожидали какие-то инциденты», – сказал Кршлянин.

Он отметил, что у протестов не было определенной цели, лидеров и организаторов. Большинство было настроено мирно, но работали группы неизвестных провокаторов.

«Вышло несколько тысяч человек и кто-то подумал, что это прекрасная возможность сделать конфликт с полицией. Среди протестующих появились провокаторы. Там всякое нашли: от членов каких-то западных антифа до людей, которые воевали на стороне «Блеквотера» на Украине. Были уголовники из Черногории и так далее. Полиция и госбезопасность все еще ведут расследование. Мы пока точно не знаем, кто устроил те акты насилия, на которые полиция была вынуждена ответить», – сказал Владимир Кршлянин.

В настоящий момент, по его словам, протесты затихли, ничто не указывает на перспективу разрастания новых беспорядков.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце 2018 года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.