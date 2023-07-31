Одесса: Серия диверсий?

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По Одессе ползет шепоток: «Диверсии!». Сначала в соцсетях прошла информация о попытке подрыва железной дороги в районе Клеверного моста, расположенного на пересечении Киевской трассы и Объездной дороги.

Официальные инстанции молчали, но потом подтвердили журналистам — мол, да, однако была не одна попытка подорвать мост, а несколько.

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«Возможно, работали российские агенты. В одном месте заложенное взрывное устройство не сработало, что касается других, то информации о нанесенных повреждениях пока нет», — сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Но официально, повторюсь — молчок. Вредительства словно и не было, правда, ремонтники усиленно чинят рельсы — все там же, у Клеверного моста. И, как пишут пользователи телеграм-каналов, переговариваются между собой о… целой серии взрывов.

Но и это не все. Видать, слово понравилось — «диверсия!» — и о ней же, но опять-таки, туманно, сообщили водопроводчики в «Инфоксводоканале». Два дня уже в Одессе нет воды — так диверсия же!

Даже прикормленным оккупационным режимом журналистам не дают никаких подробностей — «имела место авария», но где и какая, не сообщают. Почему? «Информационные ограничения военного времени».

«Есть повреждения водопровода, работали всю ночь под давлением. Воду отключали минимальному количеству потребителей [всем четырем районам города!]. Остановили все-таки насосные станции», — признали в пресс-службе водоканала, заговорщически добавив о «масштабной хакерской атаке на электронные сервисы «Инфоксводоканала».

Прямо таки чудесное объяснение — кому нужно атаковать сайт организации, использующей его сугубо для запугивания должников — «плати или отключим воду»? Вряд ли кто-то «положил» бы сервер «живодерни» исключительно для морального удовлетворения.

Но факт в том, что воды нет, и водопроводчики тоже что-то усиленно чинят, перекопав весь город, как кроты — так, что даже трамваи не ходят.

Интересно, кстати, что заявят в электросетях, ведь света в Одессе тоже нет — диверсия?..

Так что же происходит на самом деле?

Работа группы подпольщиков, лишающей ВСУ возможности функционировать в тылу? Вероятно. В противном случае, чем объяснить отсутствие внятных комментариев, все эти «информационные ограничения военного времени» и прочие мансы, ведь подрыв железной дороги и порча водопровода — это вам не бабушку за комсомольский билет в застенки упрятать, это серьезный прокол спецслужб.

Ну и второй вариант — «война спишет все». Привыкли же к ракетным атакам, когда отключай что хочешь — главное, счета за коммуналку без всяких поблажек жителям разрушенных домов присылать. Даже если эти дома больше не существуют. А тут тихо и «як нэвдобно» получается. Воровать в смысле.

Есть, правда, и третий вариант. Сейчас по городу шарится комиссия ЮНЕСКО, оценивая архитектурный ущерб после ракетной атаки 23 июля, когда ПВО, «мастерски» сработав над центром города, снесла добрую половину исторических достопримечательностей.

Европейские спецы не могли не заметить, что пострадавший Спасо-Преображенский собор, на котором пиарится Украина, выстроен из силикатного кирпича, пластика и гипсокартона, а ЮНЕСКО его охраняет как древность…

Опять «як нэвдобно». И над головой ничего не бахает, а ужасы войны демонстрировать надо. Вот и демонстрируют. «Бо така нацiя».