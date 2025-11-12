Полковник РФ: «Ядерную державу победить невозможно» – очень вредная фраза
Мир оказался на грани ядерной катастрофы по причине неспособности и нежелания западных элит трезво оценивать ситуацию и последствия.
Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одна из самых вредных фраз – «ядерную державу победить невозможно». Тогда бы очень практичные американцы с европейцами не пытались бы это сделать, начиная практически с развала СССР. С 90-годов они пытаются, и у них очень неплохие результаты.
А сейчас все мы из-за этого близки к глобальной катастрофе. Без применения ядерного оружия в широкомасштабном конфликте с войсками НАТО у нас очень мало шансов», – сказал Сивов.
Тем не менее, он подчеркнул, что ядерные силы сдерживания «до сих пор нас спасают», и если бы не это, натовские войска давно бы были на Украине. В то же время полковник озвучил несколько условий для работы ядерного сдерживания.
Первое – военно-технический потенциал, с которым у России всё в порядке. Второе – это должно работать при любых условиях, что было достигнуто, благодаря дополнениям в ядерную доктрину о превентивном ударе по центрам принятия решений. Третье условие – решимость военно-политического руководства.
«И с этим огромная проблема. Если военно-технический потенциал на Западе оценивают военные специалисты, они знают количество боеголовок, характеристики, ущерб, то здесь наблюдается эррозия того, что Запад на 90% уверен, что наше высшее военно-политическое руководство не решится применить ядерное оружие.
Это выводы не военных, а политиков на основании выводов политологов из финансируемых ими структур: «что говорят фонды в России? Россия развалится при первом же… О, финансировать!».
За эти годы они создали когорту фондов, которые им докладывают ту информацию, которую они хотят слышать. А единственное, что они хотят слышать – что Россия неспособна», – объяснял Сивов.
