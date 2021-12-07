Порошенко потребовал открыть «Лендлиз-2» для Украины

07.12.2021  00:09 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, НАТО, Украина
Новости Украины

Страны НАТО должны начать масштабные поставки вооружения на Украину для того, чтобы остановить «нападение» России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО должны начать масштабные поставки вооружения на Украину для того, чтобы остановить «нападение»...

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«Наша позиция в том, чтобы началось предоставление Украине помощи в виде поставок защитного оружия, которое повысит боевые возможности ВСУ. Украина не просит, чтобы натовские солдаты воевали за наш суверенитет, мы имеем одну из лучших армий в мире, чтобы дать отпор.

Но это (оружие – прим.) даст повышение эффективности наших Вооружённых сил и цены, которую заплатит Путин. Это решение может остановить Путина от ужасного поступка. Мы должны возобновить программу по военной помощи Украины под условным называнием «Лендлиз-2», – сказал Порошенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам с Россией разрушает стратегическую стабильность на континенте и чревато большой войной.

Кроме того, в Москве отметили, что Россия жестко ответит Западу на любые недружественные шаги, направленные от границ Украины.

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