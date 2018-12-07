Пресловутый томос оказался котом Шрёдингера

07.12.2018, Киев, Игорь Петров

Киевский режим будет принуждать иерархов канонической церкви принять участие в так называемом “объединительном соборе”.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не получила томоса [об автокефалии от Константинопольского патриарха]. Третий раз не получила томос при том, что власть несколько раз анонсировала, что 29-е число станет точкой. Синод в Стамбуле – это последний синод в этом году. Получается, власть рассчитывала, что на этом синоде будет поставлена точка по томосу, и потом президент эту тему будет активно поднимать и крутить во время избирательной кампании”, – сказал эксперт.

Он обращает внимание, что власть настолько была уверена в получении томоса от Константинопольского патриарха, что даже не стала менять бравурные сообщения президента и парламента о якобы получении томоса.

“Когда представителей власти спрашивают, а где же томос, они отвечают: он есть, но мы его показать не можем. Это как кот Шредингера – то ли он есть, то ли его нет, решайте как хотите”, – иронизирует политолог.

По его словам, Константинополь не смог принять решение о томосе по двум причинам. Во-первых, его участники со стороны украинских раскольников не смогли между собой договорить, а лишь с трудом утвердили устав собора.

А во-вторых, каноническая УПЦ оказалась в своей позиции намного тверже, а ее иерархи не побежали договариваться о новых местах, как расчитывала власть.

“Но этого не произошло. Иерархи УПЦ оказались намного тверже. После той встречи, которая не произошла в Украинском доме, власть поняла, что без УПЦ создание поместной церкви не удастся. И давление на УПЦ – начало наступления на нее. Не удалось сделать в легком режиме, значит надо сделать в жестком режиме. Стоит ожидать, что на УПЦ в ближайшие недели будет усилено давление. Власти будет делать все, чтобы часть иерархов УПЦ приняла участие в будущем соборе. Поэтому и режим военного положения в десяти областях может быть использован против УПЦ», – полагает Якубин.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, СБУ фабрикует антиукраинский заговор православным батюшкам.

При этом состоявшийся сегодня Священный Синод УПЦ объявил, что «объединительный собор» считается незаконным собранием, на котором никто не будет представлять позицию УПЦ.