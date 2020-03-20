«Примиритель» Сивохо: Лысый из «Квартала» поможет заглушить ЛДНР

20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сергей Сивохо, играющий роль в команде Владимира Зеленского главного сторонника диалога с ЛДНР, витиевато прокомментировал срыв презентации «национальной платформы примирения» с Донбассом нацистами из «Нацкорпуса», не назвав имена заказчиков погрома.

«Это была спланированная акция. Это нужно тем людям, которые хотят, чтобы война не заканчивалась. Такие люди есть как с нашей стороны, так и с той. Это выгодно партии войны – тем людям, которые шесть лет наживались на этом процессе, и продолжают наживаться сейчас.

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Выгода может быть не только экономической. Она может заключаться в рейтинге, во власти, кто-то добывает для себя какие-то политические дивиденды», – сказал Сивохо в интервью «Немецкой волне».

Он также уточнил, в чем заключается план новой «мирной инициативы» по Донбассу – заглушить позицию ЛДНР при помощи голосов выходцев из Донбасса, которые переехали в Киев, имеют там положение, смирились с переворотом 2014 года и украинским самостийным проектом в нынешнем виде.

Среди тех, кого Сивохо хотел бы подключить к переговорам, был назван друг Владимира Зеленского и его партнер по «95 кварталу» Евгений Кошевой, ранее неоднократно отметившийся антирусскими выпадами.

«Мы же люди, мы не животные, нужно разговаривать, любой конфликт, если про него не говорить, ничего не изменится. Вы же понимаете, мы созданы для того, чтобы сформировать несколько диалоговых платформ, которые будут работать на профессиональных и социальных принципах, то бишь, это возможность диалога медиков с медиками, студентов со студентами, домохозяйки с домохозяйками.

Когда начнется диалог, мы начнем понимать какие вещи нас объединяют, какие вещи нас сближают, в таких условиях мы будем формировать определенные рекомендации, которые будем передавать власти.

Амбассадоры желательно будут работать по обе стороны линии разграничения, но первое – это вопрос безопасности, насколько представляется возможным работать людям с той стороны принимать участие в миротворческой миссии.

Есть множество людей, которые родились в Донбассе, к примеру, Евгений Кошевой родился в Алчевске, Луганской области. Я с ним говорил, не знаю по поводу поездки в Алчевск, но выступать в роли амбассадора – да. Владимир Горянский – луганский, Сергей Бубка – донецкий, Лилия Подкопаева – донецкая, множество музыкантов, модельеры, футболисты – все, кто стремится, чтобы дом вернулся, все они станут амбассадорами», – сказал он.

Сергей Сивохо признался, что, таким образом, Киев может мирным способом значительно ослабить дипломатические и информационные позиции молодых республик как в Минске, так и на международной арене.

«Представители оккупированных территорий, так называемые как они себя называют «ЛДНР». Они постоянно высказывают свою точку зрения, что, разумеется, тем или иным образом влияет на процесс переговоров. К ним прислушиваются россияне и международные наблюдатели, видят активность с их стороны.

Я считаю, что разработана концепция, которая поможет уравновесить ситуацию. Понимаете, на территории Украины сейчас много внутренне перемещённых лиц, именно оттуда. Они тоже представители тех территорий.

Вот для прямых переговоров с самопровозглашенными республиками и хотят ввести представителей тех территорий, но которые сейчас живут на Украине. Чтобы были в равной степени уравновешены. И тех, и этих перевести в рабочую группу, это будет консультативный совет. Это ни на что не влияет, но они будут между собой общаться, это будет небольшое количество людей, по пять или десять человек», – добавил «примиритель».