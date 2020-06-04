Пропагандист надеется, что «хизбы» развалят Россию

04.06.2020, Киев, Максим Карпенко

«Развал России» может начаться с освобождения террористов, членов группировки «Хизб-ут-Тахрир» и экстремистов из Меджлиса.

К такому выводу в эфире телеканала «Общественное Крым» пришел бывший крымчанин, украинский и промеджлисовский пропагандист Осман Пашаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пашаев считает, что освобождение экстремистов спровоцирует национальные движения в российских регионах.

«Если отпустят хоть одного по делу Хизб-ут-Тахрир, то это по всей Российской Федерации — Башкортостан, Татарстан, Кавказ позволит поднять дух всем народам и это фактически начало развала Российской Федерации. Потому вопрос крымских татар и их неотпуска из тюрем является стратегическим для преступной верхушки Путина и оккупантов, об этом надо говорить», — заявил Пашаев.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Меджлис уже не считает Хизб-ут-Тахрир экстремистами.

При этом, российские силовики в Крыму регулярно выявляют членов запрещенных в РФ группировок.