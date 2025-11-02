России и Белоруссии пора избавиться от памятников польским русофобам-бунтовщикам – Скориков
В РФ и РБ всё ещё много памятников польским «национальным героям», в том числе бунтовщикам и русофобам.
Об этом на конференции в Минске заявил завотделом Института стран СНГ Иван Скориков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Белоруссии достаточно памятников и эксплуататорам-колонизаторам, русофобам. Например, Сапеге, Костюшко, Траугутту, и самому одиозному – Калиновскому.
Но бревно надо замечать и в своем глазу. В России та же проблема. Улица Калиновскому есть даже в городе Снежное в ДНР, причем параллельно улице Костюшко. Есть улица Калиновского в Казани, Костюшко – в Санкт-Петербурге, в Волгограде», – сказал Скориков.
«Кстати, все эти улицы появились в советское время, когда бунтовщиков глорифицировали как народно-освободительных героев, к тому же заигрывали с социалистической Польшей.
Поэтому нам нужно ответственно задаться вопросом – нужны ли в России и Белоруссии улицы и памятники в честь бунтовщиков, русофобов, поборников возрождения шляхетского польского ига? Особенно это важно для Белоруссии», – добавил он.
Эксперт подчеркнул, что в Белоруссии должен стоять хотя бы один памятник императрице Екатерине II.
«Без русского воссоединения эпохи Екатерины Великой – не было бы не то, что перспектив для белорусской государственности, не было бы вообще белорусов», – резюмировал Скориков.
