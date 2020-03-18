Россия не дала американцам зайти в Крым

18.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Останься в 2014 году Крым в составе Украине, дни пребывания Черноморского флота на территории полуострова были бы сегодня сочтены.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал военный эксперт Изборского клуба Влад Шурыгин.

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«Черноморский флот России, возможно, и числился бы формально как базирующийся в Севастополе, но его дни были бы сочтены. Украина наверняка бы сразу после майдана разорвала пролонгированный Януковичем «договор о дружбе» и права на пребывание нашего флота в Крыму. Мы были бы вынуждены это съесть. В лучшем случае у нас остались бы в Крыму пара причалов да номинальный «штаб флота». Остальной бы флот был вынужден «пересесть» в Новороссийск. А страна бы тратила миллиарды, пытаясь построить базу флота там, где это почти невозможно сделать», – считает Шурыгин.

Он полагает, что к настоящему времени в Крыму наверняка уже была бы если не военно-морская, то авиационная база НАТО.

«Попытки военных кораблей США зайти в Крым были постоянно еще с начала 2000-х. Местные жители их, как могли, отгоняли своими протестами. Но параллельно с этим шли постоянные переговоры между НАТО, США и Украиной. Даже при Януковиче, который программу с НАТО «Партнерство во имя мира» и не думал сворачивать, а «партнеры» все время просили у Украины пункт базирования в Крыму», – наппомнил эксперт.

Кроме того, добавил собеседник издания, Черноморский флот мог бы оказаться после майдана в эпицентре кровавой войны.

«И если бы флот самоизолировался, охраняя самого себя, Украина быстро придавила бы «русскую весну», завезя «поездами дружбы» в Крым националистов. Прорусская община была бы жестко ликвидирована – как это случилось в Одессе или Харькове… А если бы флот принял участие в «русской весне», Крым, скорее всего, стал бы независимым, но только после большой войны. Слишком много в Крыму было украинских военных частей», – сказал Шурыгин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве утверждают, что перехитрили русских, сознательно пожертвовав флотом

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