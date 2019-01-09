Россия серьезно нарастила несырьевой экспорт

09.01.2019, Москва, Олег Кравцов

В прошлом году Российская Федерация на 16 милилардов долларов увеличила несырьевой и неэнергетический экспорт.

Об этом в “Известиях” пишет председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

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По его словам, минувший год показал полный провал попыток западных оппонентов сдержать развитие России посредством санкций и всех иных форм внешнего давления.

“Вообще радует именно то, что наша страна не только воевала или адаптировалась к чужим санкциям, но и созидала, добивалась успехов, оцениваемых по объективным показателям. Российский несырьевой и неэнергетический экспорт вырос и достиг уровня в $150 млрд (в 2017 году — $134 млрд)”, – подчеркнул Косачев.

Также он добавил, что Россия в 2018 году удержалась на первом месте в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом.

“Отличные показатели у российского оружейного и сельскохозяйственного экспорта. В числе побед России, конечно же, «стройка века» — Крымский мост, в который сначала мало кто верил за пределами России, а когда он стал фактом, то его начали атаковать и политически, и даже военными силами”, – напомнил сенатор.

“Важнейшее достижение отечественной «мягкой силы» — чемпионат мира по футболу в России, в ходе которого миллионы болельщиков получили отличную прививку от пропаганды в собственных странах, – добавил Косачев. – При этом на ЧМ-2018 Россия заработала на 200 млрд рублей больше, чем потратила, что также опровергло мнения многих скептиков, а сам чемпионат официально в ФИФА признали лучшим в истории”.

Как сообщал “ПолитНавигатор, российская экономика удивила западных экспертов своей динамикой в условиях санкций.

Кроме того, в киевском Институте мировой политики признали, что зря надеялись на антироссийские санкции Запада.